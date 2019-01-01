"حذرت مورينيو من لوكاكو ومانشستر يونايتد لا يجيد لعبة سوق الانتقالات"

ستيف والش المدرب السابق لإيفرتون وليستر سيتي يكشف عن حديثه مع مورينيو قبل ضم روميلو لوكاكو.

كشف ستيف والش المدرب المساعد السابق في ليستر سيتي والمدير الرياضي لإيفرتون عن محادثة خاضها مع البرتغالي جوزيه مورينيو قبل ضمه لروميلو لوكاكو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والش وأكد خلالها أن إدارة مانشستر يونايتد لا تستطيع إدارة سوق الانتقالات بشكل جيد.

وقال والش: "بكل وضوح الأمور لم تسر بشكل صحيح في مانشستر يونايتد، وبيب جوارديولا نفسه كان قد صرح من قبل أن ٨٠٪ من نجاحه يأتي بسبب الصفقات، لكن يبدو أن مورينيو قد فقد تلك الحاسة".

وأضاف: "يجب أن تكون على علم بكل شيئ فريقك في حاجة له، لا أن تضم النجوم دون أي خطة لمجرد أنهم متاحين في سوق الانتقالات".

وأكمل: "سانشيز مثال رائع ففي الموسم الذي حقق فيه ليستر سيتي الفوز بالدوري الإنجليزي تعرض لثلاث هزائم فقط منهم مواجهتان أمام أرسنال وكان السبب هو اللاعب التشيلياني وما قدمه من مستويات مذهلة".

وأردف: "عندما ضموا لوكاكو من صفوف إيفرتون حذرته وقلت له عليك أن تكون حريصًا معه فهو كالطفل الكبير، ولا أعتقد أنه فهم ما تحدثت معه عنه وتكرر الأمر مع بوجبا".

وأنهى تصريحاته: "مانشستر يونايتد لا يستطيع ضم اللاعبين المناسبين له، انظروا لبيساكا أنا لا أقول عنه صفقة فاشلة سيتحسن بكل تأكيد لكن مقابل ٥٠ مليون يورو كان من الممكن ضم تريبييه بنصف ذلك المبلغ وهو لاعب لمنتخب إنجلترا".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد غادر تدريب مانشستر يونايتد منذ حوالي عام بعد الخسارة أمام ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي.