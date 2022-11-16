"حديثه يؤثر علينا".. فاران يعلق على مقابلة رونالدو المثيرة

فاران يريد الأفضل لفريقه

كشف مدافع نادي مانشستر يونايتد رافاييل فاران أن مقابلة زميله كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل قد أثرت على غرفة خلع الملابس لدى الشياطين الحمر.

حيث كان قد تحدث صاروخ ماديرا عن عدم تقدير إدارة يونايتد له، كما هاجم المدرب الحالي إريك تين هاج ورالف رانجنيك، ويبدو أنه سيتطرق لبعض الملفات الأخرى مع عرض المقابلة كلها للجمهور.

الأمر الذي جعل فاران يتحدث مع محطة الإذاعة الفرنسية "Europe1"، حيث قال: "من الواضح أنه يؤثر علينا. نتابع ما يحدث وما يقال، ونحاول تهدئة الموقف بطريقتنا الخاصة، نحاول ألا ننخرط فيه كثيرًا".

وواصل: "عندما يكون نجمًا مثل كريستيانو رونالدو، فنحن نحاول أن نأخذ الأمر بعيدًا، وهذا يعني أننا لا نحاول تغيير الوضع بمفردنا، فنحن جزء من مجموعة. ما أريده هو الأفضل لفريقي، لذا أيًا كان القرار، كلاعبين، سوف نتقبله ونقدم أفضل ما لدينا".

جدير بالذكر أن فاران يحاول العودة من الإصابة حاليًا واستعادة لياقته الكاملة من أجل مساعدة منتخب فرنسا في رحلة المحافظة على لقب كأس العالم، حيث يواجه فريق الديوك أستراليا يوم 22 نوفمبر.