حدثني عن الروح المعنوية! تشافي يخطر المقربين بقرار مفاجئ قبل مباراة نابولي

المدرب الإسباني لا يتحلى بروح معنوية عالية حاليًا..

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لا تبدو الروح المعنوية داخل كتيبة برشلونة في أفضل حال قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحفي الإسباني إدواردو إندا قال في تصريحات مفاجئة لبرنامج "الشيرينجيتو" إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أخطر البيئة المحيطة به بقرار هام حيال هذه المواجهة.

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هذا القرار يتمثل في أن المدرب الإسباني أعلن للمقربين منه أنه سيرحل بشكل فوري عن برشلونة حال إقصاء نابولي له من هذا الدور.

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وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قد قال في وقت سابق إن برشلونة هدفه المؤكد من الموسم هو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للحصول على حزمة مادية جيدة من أجل التعافي من أزمته الاقتصادية.

برشلونة فقد معظم حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، كما فقد لقبي كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني بشكل رسمي، بذلك من المرجح أن يكون الموسم صفريًا دون ألقاب.

وكان المدرب تشافي هيرنانديز قد أعلن في وقت سابق أنه سيرحل بنهاية الموسم عن كتيبة النادي الكتالوني، نظرًا لأنه "كمشجع" لا يرضيه حال الفريق حاليًا، على حد تعبيره!.

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