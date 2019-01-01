حجازي يعود لتدريبات مصر بالقناع الواقي

المدافع تعرض لإصابة خلال مواجهة زيمبابوي...

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري للمشاركة في تدريبات الفريق بعد غيابه أمس للإصابة.

وكان حجازي قد شارك في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا في ستاد القاهرة، والتي انتهت بفوز مصر على زيمبابوي 1-0.

وشارك مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في المران مرتدياً القناع الواقي على وجهه.

ويلتقي مصر بمنتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء 26 يونيو، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بمواجهة أوغندا يوم الأحد الموافق 30 من الشهر ذاته.

يذكر أن الفراعنة يحتلون المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي هزم الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد.