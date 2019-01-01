حجازي يتعرض للإصابة في خسارة وست بروم بالشامبيونشيب

خسارتين لفريق وست بروم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض المدافع المصري، أحمد حجازي، للإصابة في مباراة وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أمام شيفليد يونايتد.

وخسر وست بروم، بهدف وحيد من الضيوف، ليتراجع في صراع التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج حجازي متأثرًا بإصابته في الدقيقة 64، من عمر اللقاء، ليعوضه الإنجليزي أدارابييو.

وخاض حجازي الموسم الجاري 28 مباراة بقميص فريقه وسجل هدفًا وحيدًا في ثاني مواسمه بقميص الهاوثرونز.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن موقف اللاعب أو قوة إصابته وهل ستحتاج للغياب لفترة طويلة أم لا.



وست بروميتش الخاسر الأكبر في الجولة الـ34 من التشامبيونشيب

ويعد لاعب فيورنتينا والأهلي السابق، من العناصر الأساسية في خطط الفريق منذ الموسم الماضي، الذي شهد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي.