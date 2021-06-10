حجازي ضمن الأسباب .. الاتحاد في أزمة كبيرة وخانقة

أزمات بالجملة داخل الاتحاد

تواجه إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أزمة كبيرة وخانقة حاليًا بسبب متطلبات شهادة الكفاءة المالية، وأيضًا تحديد موقف عدد من اللاعبين الأساسيين بصفوف الفريق، ضمنها المصري أحمد حجازي.

الاتحاد يسعى للتخلص من أزماته المالية في أسرع وقت، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث قامت الإدارة بتقليص العديد من الديون قصيرة الأجل، وتسديد العديد من الالتزامات المالية، وفي مقدمتها مستحقات اللاعبين الأجانب، ورواتب اللاعبين المحليين.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تسعى أيضًا لحسم موقف المدافع المصري أحمد حجازي، والذي يتضمن عقده السابق إلزامية الشراء، بعد أن أنهى موسم الإعارة، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

وانتهت إعارة أحمد حجازي من وست بروميتش الإنجليزي، واستقرت إدارة الاتحاد على شراء عقده بشكل نهائي، ليستمر مع الفريق السنوات المقبلة.

وعلى جانب آخر، تريد إدارة الاتحاد حسم تجديد اللاعب سعود عبد الحميد لمدة 3 سنوات قادمة، حيث تنتظر الإدارة فقط عودته من معسكر المنتخب السعودي، للتفاوض معه وحسم موضوع تجديد عقده.

ويسعى الاتحاد لحسم مسألة تجديد عقد سعود عبد الحميد، قبل دخوله الفترة الحرة في أغسطس المقبل، حيث تلقى اللاعب عروضًا من أندية سعودية، أبرزها النصر والشباب.

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أزمات الاتحاد لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث لم تحدد الإدارة موقفها النهائي من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم، أبرزهم عبد العزيز العرياني وخالد السميري وعون البيشي وطارق عبد الله، وينتظر الأخير رد إدارة الاتحاد حول تجديد عقده الذي اقترب من نهايته.