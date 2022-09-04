"حتى لو كان العويس يلعب .. المعيوف أساسي يا رينارد"

المعيوف والعويس زميلان حاليًا في الهلال

أثار تألق عبد الله المعيوف الكبير مع الهلال خلال مباريات الموسم الجاري من الدوري السعودي وآخرها مواجهة الفتح اليوم ردود فعل إيجابية جدًا، وقد دفع العديد من المحللين والنقاد والمتابعين للمطالبة بإعادته لصفوف المنتخب الوطني.

المعيوف كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلًا حال استدعاه المدرب هيرفي رينارد.

رينارد ورغم تلك الخطوة من جانب اللاعب لم يدعوه أبدًا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضم للهلال قادمًا من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

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العُماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق أشاد كثيرًا بأداء المعيوف هذا الموسم وخاصة خلال مباراة اليوم أمام الفتح التي فاز بها الهلال بهدف لوسيانو فييتو وشهدت عدد من التصديات الممتازة لحارس مرمى الزعيم.

Shahid

وقد أكد الحبسي أن المعيوف يستحق اللعب أساسيًا مع المنتخب السعودي حتى لو كان العويس يلعب بالفعل مع الأهلي أو غيره من الأندية ولا يجلس بديلًا في الهلال.

وأضاف موجهًا رسالة إلى رينارد "حتى لو كان العويس يلعب في الأهلي أو أي نادٍ آخر، بالنسبة لي وجود المعيوف في المنتخب من الأشياء الأساسية المفترض أن يعتمد عليها رينارد في الفترة القادمة".

تابع "النقطة الأكثر تميزًا في المعيوف وما تجعلك تشعر أن تصدياته سهلة وهي صعبة هو حُسن تمركزه أمام المرمى، اللاعب يتحرك أمام مرماه بشكل ممتاز، هذا بجانب امتلاكه لثقة كبيرة بنفسه، وقد رأينا كيف ظل ثابتًا رغم كل ما واجهه من عوامل سلبية مؤخرًا سواء في الهلال أو المنتخب السعودي".

يُشار إلى أن العويس كان الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في أغلب مباريات تصفيات مونديال قطر 2022، وقد قدم أداءً مميزًا.