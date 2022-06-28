رغم محاولات النجم الإيطالي التخفي قدر الإمكان، منزله تعرض للسرقة

تعرض المنزل الذي يقضي فيه الإيطالي ماركو فيراتي عطلته الصيفية في جزيرة إيبيزا لسرقة مقتنيات قيمتها نحو 2.9 مليون يورو، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

الشرطة تحاول الوصول إلى مرتكبي هذه السرقة، المنزل الذي يقطنه فيراتي هذه الأيام في إيبيزا يعتقد أنه مملوك للاعب ريال مدريد السابق ومنتخب البرازيل، رونالدو نازاريو.

في ساعات الصباح المبكرة من يوم الأحد الماضي، وحين كان فيراتي وعائلته بالخارج، تم اقتحام المنزل وسرقة ما كان به من مقتنيات والتي تضمنت ساعات ومجوهرات.

يتم التحقيق في الحادث من قبل الشرطة المحلية، مع أخذ عدم تعقيب أي من عناصرها حتى يوم الإثنين في الاعتبار.

المنزل يقع في منطقة كال جوندال في جنوب إيبيزا، وهي المنطقة التي قضى فيها دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت عطلة زواجهما فيها.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الإيطالي الدولي فيراتي، والذي لم يعلن بأي طريقة عن قضائه عطلته الصيفية في إيبيزا من الأساس، ولا بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجته عارضة الأزياء جيسيكا عايدي نشرت صورًا الأسبوع الماضي من جزر البليار، مع الحاصلة على لقب ملكة جمال فرنسا سابقًا، تشارلوت مينت.

ثم أتبعت تلك الصورة بأخرى على الشاطئ أرفقتها بتعليق: "أجواء إيبيزا".. وكانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تم الإعلان بها عن وجود فيراتي المحتمل في إيبيزا خلال فترة العطلة الصيفية، ولكن يبدو أنها كانت كفيلة بإتمام عملية السرقة!.

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