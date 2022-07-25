حتى لا تتكرر مأساة "سانتياجو برنابيو" .. باريس يعين طبيبًا نفسيًا للفريق

باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع طبيب نفسي للعمل على تحسين لاعبيه ذهنيًا.

إذا كان هناك شيء يظهره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر من غيره خلال السنوات الخمسة الماضية، فهو الافتقار إلى القوة العقلية التي يجب أن يتمتع بها الفريق في اللحظات الحاسمة، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان لإقصاء مذل تلو آخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وكان آخرها ما حدث في دور الستة عشر في نسخة 2021-22 أمام ريال مدريد الإسباني.

وعلى الرغم من الاستثمار القوي في النادي، فإن باريس سان جيرمان لا يعرف بعد كيف يتعامل مع مراحل خروج المغلوب في البطولة الأوروبية الأقوى للأندية.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان تغيير عقلية اللاعبين، من أجل محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ماذا ستفعل إدارة باريس سان جيرمان؟

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في التعاقد مع طبيب نفسي للعمل مع الفريق الأول، من أجل تجنب حالات مثل تلك التي حدثت في "سانتياجو برنابيو" خلال الموسم الماضي.

وستكون وظيفة الطبيب النفسي بدوام كامل، وسيقوم بمرافقة الفريق في جلسات العمل، بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية للفريق.

كما يفكر باريس سان جيرمان أيضًا في إضافة أخصائي تغذية إلى فريق العمل، للتحكم في الحالة البدنية للاعبيه.

ويعتقد باريس سان جيرمان أن تواجد طبيب نفسي بشكل يومي مع اللاعبين يمكن أن يجعل الفريق أقوى في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث في "سانتياجو برنابيو"؟

ودع باريس سان جيرمان منافسات النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

باريس سان جيرمان فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، تمكن باريس سان جيرمان من التقدم بهدف آخر سجله مبابي في منتصف الشوط الأول.

وبينما ظن الجميع أن باريس سان جيرمان في طريقه للتأهل إلى ربع النهائي، انتفض ريال مدريد في آخر نصف ساعة من المباراة، وتمكن كريم بنزيما من تسجيل ثلاثية ضمنت للنادي الملكي التأهل إلى الدور التالي من البطولة.