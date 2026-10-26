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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
محمد سعيد
ترجمه

"حتى كريستيانو رونالدو جاء في مرتبة أدنى مني".. كاراجر يثير السخرية في حفل الكرة الذهبية!

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أرسل جيمي كاراجر رسالة دعم طريفة إلى هاري كين قبيل حفل الكرة الذهبية، لكنّ أسطورة ليفربول لم يستطع إلا أن يذكر تاريخه الخاص مع الجائزة. ولجأ المحلل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتمنى التوفيق لمواطنه، مستعيداً في الوقت نفسه إحصائية مفاجئة تعود إلى أيام احترافه كلاعب.

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عودة طريفة من كاراجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تجمّعت فيه نخبة كرة القدم العالمية في لندن لحضور حفل الكرة الذهبية 2026، قرر كاراجر أن يُضفي بعض المرح على الأجواء. فالمدافع الإنجليزي السابق، الذي أصبح الآن اسمًا راسخًا في عالم البث الرياضي، تواصل مع مهاجم بايرن ميونخ كين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بدلًا من رسالة تشجيع اعتيادية، استغل كاراجر الفرصة ليذكّر عالم كرة القدم بالمرة التي تفوّق فيها على ما يبدو على أحد أعظم اللاعبين الذين وطأت أقدامهم أرض الملعب.

وعبر منصة إكس، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، نشر بطل دوري أبطال أوروبا تغريدة مرحة سرعان ما لفتت انتباه الجماهير. "حظًا موفقًا لهاري كين الليلة"، كتب كاراجر، مشيرًا إلى الحساب الرسمي للجائزة. ثم أردف بادعاء جريء: "في مرحلة ما، كان تقييمي أعلى من كريستيانو رونالدو لدى الناخبين في هذه الجائزة المرموقة". وقد ذُيّلت التغريدة برموز تعبيرية للدلالة على طابعها الفكاهي، في إشارة إلى تصنيفات عام 2005 حين وضعت بطولات كاراجر في إسطنبول في المركز العشرين مكرر، متقدمًا على رونالدو الشاب في مانشستر يونايتد.

كين يتصدر الحضور الإنجليزي في لندن

وبينما كان كاراجر منشغلًا باستعادة ذكريات ذروته، يبقى التركيز منصبًا بشكل كامل على سعي كين نحو المجد الفردي. فقد عاش قائد منتخب إنجلترا فترة رائعة من المستوى منذ انتقاله إلى البوندسليجا، إذ فرض نفسه كمصدر تهديد رئيسي للظفر بأرفع الألقاب في اللعبة. ويُعد كين من بين الأسماء النخبوية المرشحة للمنافسة على الكرة الذهبية، ممثلًا حقبة جديدة للموهبة الإنجليزية على الساحة العالمية، في وقت يسعى فيه ليصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين في عام 2001.

وتتسم المنافسة هذا العام بالشراسة بشكل خاص، إذ تضم القائمة المختصرة مزيجًا من الأساطير المخضرمين وألمع النجوم الصاعدين في اللعبة، ما يخلق شعورًا بعدم القدرة على التنبؤ بالنتيجة. ويواجه كين منافسة قوية من أمثال إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، اللذين سجّلا أرقامًا مذهلة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية.

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البحث عن أعظم جائزة فردية في كرة القدم

يمثّل الحفل في مسرح لندن بالاديوم لحظة بارزة في الروزنامة الكروية، إذ يُعد مفترق طرق بين الحرس القديم والجيل القادم. وفي حين يظل ليونيل ميسي شخصية مثيرة للاهتمام ضمن العشرة الأوائل، فإن بروز مواهب أصغر سنًا مثل لامين يامال وجود بيلينجهام قد غيّر مجرى السردية.

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية، فإن وجود كين ضمن المرشحين العشرة النهائيين يؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في جيله. فقد قدّم لاعب توتنهام السابق أداءً ثابتًا على مستوى الأندية والمنتخبات، ومن شأن احتلاله مركزًا متقدمًا في تصنيفات عام 2026 أن يرسّخ إرثه أكثر.

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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