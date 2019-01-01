حتى القائم يعاند - تشيلسي الأكثر تسديدًا على العارضة في أوروبا
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أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى تسديدًا للكرات في القائمين أو العارضة بواقع 18 كرة.
تشيلسي سدد 17 كرة بين القائمين والعارضة خلال الموسم الجاري وبعد مرور 5 دقائق فقط أمام بورتموث أضاف كرة جديدة.
ويعد نابولي ثاني أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى ضربًا للقائمين والعارضة بواقع 17 مرة يليه ريال مدريد وبرشلونة وهوفنهايم وإشبيلية بواقع 13 مرة.
لا أحد ينسي وبالتأكيد من لعبت بقميص ناديهم 👏— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019
💢 جمهور نانت الفرنسي قبل مباراة سانت إيتيان دعمًا للاعبهم إيميليانو سالا🙌#PrayForSala pic.twitter.com/0kwtJiDDlm
تشيلسي يحتل المركز الرابع في البريميرليج وسجل 40 هدفًا في 23 مباراة واستقبل 19 فقط.
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