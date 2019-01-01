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حتى القائم يعاند - تشيلسي الأكثر تسديدًا على العارضة في أوروبا

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أرقام قياسية في التسديد على العارضة والقائمين لصالح تشيلسي في الموسم الجاري
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى تسديدًا للكرات في القائمين أو العارضة بواقع 18 كرة.

تشيلسي سدد 17 كرة بين القائمين والعارضة خلال الموسم الجاري وبعد مرور 5 دقائق فقط أمام بورتموث أضاف كرة جديدة.

ويعد نابولي ثاني أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى ضربًا للقائمين والعارضة بواقع 17 مرة يليه ريال مدريد وبرشلونة وهوفنهايم وإشبيلية بواقع 13 مرة.

تشيلسي يحتل المركز الرابع في البريميرليج وسجل 40 هدفًا في 23 مباراة واستقبل 19 فقط.

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