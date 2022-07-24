حتى الطعام يتحكم فيه .. قاعدة جديدة من تين هاج للاعبي مانشستر يونايتد!

إريك تين هاج قرر مواصلة فرض قواعده الصارمة على نجوم مانشستر يونايتد.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إرسال وجبات من فئة الخمس نجوم بشكل منتظم إلى لاعبيه خلال الموسم، ليمنع اكتسباهم للوزن الزائد.

واعتاد عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، ومن بينهم كريستيانو رونالدو ولوك شاو، على استخدام طباخين شخصيين، لكن تم حظر ذلك الأمر بسبب القواعد الصارمة التي فرضها الهولندي إريك تين هاج المدرب الجديد على اللاعبين.

وبدلًا من ذلك، يمكن أن يقوم اللاعبون بحجز طهاة النادي لطهو طعامهم، قبل توصيله إلى منازلهم، على الرغم من أن العديد من لاعبي مانشستر يونايتد يمتلكون مطابخ باهظة الثمن.

ماذا قيل؟

قال مصدر من مانشستر يونايتد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "بعض اللاعبين شباب ويعيشون بمفردهم، ولديهم ثقة أكبر من الملعب مما لديهم في المطبخ".

مانشستر يونايتد أعلن في الشهر الماضي عن تعيين رئيس طهاة في الفريق الأول، كجزء من تغييرات شاملة يجريها النادي.

وكشف المصدر: "المرافق في كارينجتون الآن أصبحت أشبه بمطعم حائزة على نجمة ميشلان بعد أن كانت تشبه المقصف قديم الطراز".

واختتم المصدر: "يحتاج اللاعبون إلى الالتزام بنظامهم الغذائي، والطهاة سعداء بإعداد وجبات الطعام وتوصيلها إلى أي لاعب يريدها".

ما هي قواعد تين هاج؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت في وقت سابق عن خمس قواعد صارمة وضعها تين هاج للاعبي مانشستر يونايتد.

وتضمنت تلك القواعد حظر الطهاة الشخصيين، وإصلاح صارم لنظام الطعام الذي يأكله اللاعبون.

كما سيتم حظر استهلاك الكحول خلال الموسم، خاصة وأن مانشستر يونايتد أمامه جدول مباريات مكثف في 2022-23 بسبب مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي.

وتضمنت القواعد أن يتناول اللاعبون الطعام معًا بعد التدريب، والخضوع لفحوصات طبية لمؤشر كتلة الجسم.

كما سيُطلب من اللاعبين الذين تأخروا عن التدريب أو اجتماعات الفريق العودة إلى منازلهم، وسيتم استبعادهم من المباريات دون أي استثناء.