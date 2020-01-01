حتى التغريدة تدر مالًا | رونالدو أكثر الرياضيين ربحًا من "تويتر"

أرباح طائلة يجنيها رونالدو من تويتر

تربع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، على عرش أرباح موقع التواصل الاجتماعي تويتر للرياضيين.

ونشرت صحيفة Soccerex تقريراً، عن قائمة أكثر الرياضيين تربحاً من موقع تويتر تصدرها رونالدو.

تغريدة رونالدو على تويتر، قيمتها 868.606 دولار، ويأتي أندريس إنييستا خلفه بقيمة 590.825 دولار، ونيمار في المركز الثالث بقيمة 478.138 دولار.

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ووفقاً لشركة التحليلات HopperHQ في يوليو الماضي، بلغت الصورة لرونالدو على موقع إنستاجرام 975000 دولار.

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وفي سياق متصل، أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن أرباحه للموسم الماضي والتي بلغت 21 مليون جنيه إسترليني، في الظهور الأول للنادي في البريميرليج منذ ست سنوات.

أرباح ولفرهامبتون تعد طفرة بالنسبة للنادي، الذي سجل في موسم 2017/18، خسائر قدرها 55 مليون إسترليني.

وارتفعت قيمة التداول للنادي من 26 مليون إلى 172 مليون خاصة بعد النتائج التي كان يحققها الموسم المنصرم، كما زاد دخل النادي من المشاركة في البريميرليج إلى 114 مليون إسترليني.

وزادت رواتب لاعبي ولفرهامبتون من 51 مليون إسترليني إلى 92 مليون.

وفي الدوري الإنجليزي أيضاً، يسعى إيفرتون لبناء ملعب جديد بقيمة 500 مليون إسترليني، وأشار النادي إلى انه وقع على خدمات ما قبل البناء لتصميم الملعب الجديد.

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إدارة التوفيز قدمت لمجلس مدينة ليفربول طلباً بشأن الملعب، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل على إنشاءه خلال العام الحالي ويستغرق ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الملعب الجديد ستكون سعته الجماهيرية 52 ألف متفرجاً، أي أكبر من الملعب الحالي جوديسون بارك بـ 12.428 مشجعاً.