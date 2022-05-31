"حتى إذا استمر .. ليفاندوفسكي لن يعود لمستواه مع بايرن ميونخ"

وكيل أعمال ليفاندوفسكي السابق يحذر إدارة بايرن ميونخ من التمسك بالبولندي رغمًا عنه.

أكد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في تصريحاته الأخيرة خلال معسكر منتخب بولندا أنه يريد مغادرة بايرن ميونخ ليخوض تحديًا جديدًا في مسيرته.

الهداف البولندي أكد أن الرحيل عن بايرن ميونخ ربما يكون الحل الأفضل للطرفين، وحث إدارة النادي البافاري على فتح الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي ظل مناخ التوتر بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تحدث سيزاري كوتشارسكي وكيل البولندي السابق عن مستقبل المهاجم، ورأيه في الموقف الراهن.

وقال كوتشارسكي في تصريحات لقناة "Sport1" الألمانية: "أعتقد أن روبرت يريد حقًا الرحيل، تصريحاته عنيفة، إنه بحاجة إلى دافع جديد، لقد منح قلبه إلى بايرن ميونخ منذ فترة طويلة".

وأضاف: "بعد كلماته الأخيرة، لا أعتقد حقًا أنه سيستمر في تقديم أداء بنسبة 100% مع بايرن ميونخ بعد الآن".

وتابع: "الأمر بالتأكيد لم يعد يتعلق بالمال، في ذلك الوقت عندما أمضى عامًا في بوروسيا دورتموند، كان لا يزال صغيرًا وخائفًا، الآن هو لاعب متمرس ويعرف ما يريد".

وفي انتظار تحديد مصيره، يركز ليفاندوفسكي حاليًا مع منتخب بولندا لخوض المباريات الأولى في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب أربع مباريات في غضون الأسبوعين المقبلين.

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