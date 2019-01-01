حتا يفوز على الشارقة بكأس الخليج العربي الإماراتي

حتا يفجر مفاجأة بالفوز على الشارقة

حقق فريق حتا فوزًا هامًا على الشارقة، ضمن منافسات كأس الخليج العربي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حتا"، ضمن دور المجموعات من البطولة المحلية.

حتا واصل عناده مع الشارقة، بعد أن فشل بطل دوري الخليج العربي من تحقيق الفوز عليه للمباراة الثانية على التوالي بالموسم الحالي، بعد تعادلهم في لقاء الدوري بهدفين لكل فريق، يوم 24 أكتوبر الماضي.

حتا تمكن من خطف هدفًا في الشوط الأول من اللقاء، والدفاع عنه حتى أخر الدقائق والحصول على الـ3 نقاط في مشواره ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، أملًا في التأهل للدور المقبل.

أحرز حتا الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 17 عن طريق سعيد جاسم بطريقة رائعة، ليخطف 3 نقاط لفريقه هامة في مشواره في البطولة حيث يقدم حتا أداء جيدًا خلال المباريات الأخيرة.

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وألغى حكم اللقاء هدفًا للشارقة في الدقيقة 63 برأسية بسبب تسلل اللاعب، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض، وتحقيق انتصارًا غاليًا على أصحاب لقب دوري الخليج العربي.

ويحتل حتا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من الفوز بمباراة والتعادل في مثلها وتلقى هزيمتين، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 6 نقاط في المركز الثالث حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى 3 هزائم.​