مدرب حتا: تربطني ذكريات رائعة مع النصر الإماراتي

المدرب اليوناني يتحدث عن ذكرياته مع النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر اليوناني كريستوس كونتيس، المدير الفني لفريق حتا الإماراتي، عن سعادته بالعودة إلى دوري الخليج العربي الإماراتي، من بوابة "الإعصار".

كريستوس قال خلال تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "فريق حتا قادر على القاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، في ظل توفر الأدوات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف، والتركيز المضاعف الفترة المقبلة".

المدرب اليوناني تابع: "تربطني ذكريات جميلة بنادي النصر الذي قضيت فيه نحو 4 سنوات حينما كنت مساعداً لمدرب الفريق الأول الأسبق الصربي إيفان يوفانوفيتش".

كريستوس كان مساعدًا للمدرب يوفانوفيتش، حيث قاد النصر للتتويج بثلاثة ألقاب، وهي "كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس الأندية الخليجية، في موسم 2013/2014".

7⃣مباريات أقيمت بين غانا وتونس في كأس الأمم الإفريقية، البلاك ستارز انتصروا في 6⃣ مباريات مقابل تعادل وحيد.🤝



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كونتيس أردف: "أتطلع لتثبيت أقدام حتا في دوري المحترفين، وبناء فريق للمستقبل، ليكون قادرًا على تقديم كرة قدم جميلة، وعروض مميزة في الموسم المقبل".

واختتم المدرب اليوماني تصريحاته، مثنياً على أسلوب وطريقة التعامل مع نادي حتا الذي يحرص على توفير جميع أدوات ومتطلبات النجاح التي يحتاجها الفريق.

ويشارك حتا الموسم المقبل في دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم المقبل، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.