"حاولت معه ونجحت".. بيلينجهام يدافع عن زميله في ريال مدريد!

تصريحات ناضجة معتادة من الفتى الإنجليزي..

دافع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد عن زميله خوسيلو الذي يعاني من فترة عدم ثقة في مسيرته بالملكي، النادي الذي ترعرع فيه.

وقال بيلينجهام في تصريحات لشبكة "موفيستار": "نحن عائلة، فريق رائع، حين يمر أحدنا بوقت سيئ، فمن الضروري أن نساعده".

وأردف عن صناعته لهدف خوسيلو أمام نابولي الجولة الماضية في دوري أبطال أوروبا: "لقد حاولت إيجاده في منطقة الجزاء ومن حسن خظي أنني قد نجحت".

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وأضاف: "إنه يبلي بلاء حسنًا دائمًا، لقد كان مستغربًا بعض الشيء ومتأثرًا بإهدار العديد من الفرص، ولكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نساعده حتى النهاية".

وكان خوسيلو قد أهدر كرتين سانحتين للغاية أمام نابولي قبل أن يسجل هدفًا متأخرًا في الدقيقة 94 من صناعة جود بيلينجهام لينهي فترة من العقم التهديفي وإهدار الفرص السانحة.