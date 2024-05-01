حامد البلوي ينفجر غضبًا: لو كان جاياردو مدربًا محترمًا لتخلص أولًا من هذا الرجل!

جاياردو خسر مجددًا أمام الهلال

انفجر حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد غضبًا بعد خسارة الفريق أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الثلاثاء في جدة.

الهلال كرر فوزه للمرة السابعة على التوالي هذا الموسم على العميد وتأهل إلى نهائي كأس الملك بانتصاره في الجوهرة المشعة 2-1 رغم لعبه منذ الدقيقة الـ42 بـ10 لاعبين عقب طرد نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

البلوي أكد أن الهلال والنصر يمتلكان مدربين كبيرين هما جورج جيسوس ولويس كاسترو، مضيفًا حول مدرب الاتحاد "من يقول أن جاياردو مدرب كبير؟ هو اسم كبير في الأرجنتين، لكننا نعلم جميعًا أن بوكا جونيورز وريفر بليت أندية كبيرة في أمريكا الجنوبية وتحقق البطولات دومًا".

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تابع "التدريب اليوم علم، جاياردو لو كان مدربًا محترمًا ولديه علم لكان قد طرد طبيب الاتحاد منذ وصل النادي، انظر لكم الإصابات الموجودة في الفريق. هذا بخلاف التعاقدات والتفاصيل الأخرى التي تصنع الفارق بين الهلال والاتحاد".

يُشار إلى أن الاتحاد فقد أول فرصه في التأهل إلى كأس السوبر السعودي للموسم القادم، حيث أصبح بحاجة إلى أن يحتل المركز الثالث في دوري روشن ليحقق هذا الهدف، إلا إن نجح النصر في إقصاء الخليج اليوم فالمركز الرابع سيكون مؤهلًا كذلك.