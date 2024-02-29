حال تجاوز لاتسيو .. الاتحاد الأوروبي يُعقد مهمة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

المصائب لا تأتي فرادى للعملاق البافاري

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زاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة بايرن ميونخ في المضي بعيدًا في دوري أبطال أوروبا صعوبة وتعقيدًا، إذ فرض عليه عددًا من العقوبات ستُنفذ بعد مواجهة الإياب أمام لاتسيو.

مواجهة الذهاب في العاصمة روما كانت قد انتهت لصالح الفريق الإيطالي بهدف دون رد، وسيعمل بايرن ميونخ لتجاوز تلك الخسارة في موقعة الإياب على ملعبه، والتي سيخوضها دون مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو بعد صدور قرار بإيقافه لمباراة واحدة.

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المدافع كان قد تسبب في احتساب ركلة جزاء لصالح لاتسيو سجل منها تشيرو إيموبيلي هدف الفوز الوحيد، ولم يكتف بذلك بل أدى ذلك الخطأ داخل منطقة الجزاء لخروجه من الملعب بالبطاقة الحمراء.

ويفا لم يتوقف في قراراته العقابية تجاه بايرن عند إيقاف أوباميكانو، بل فرض غرامة مالية على الفريق قدرها 50 ألف يورو تقريبًا بسبب شغب جماهيره، كما فرض على النادي عدم بيع التذاكر لجماهيره في المباراة الأوروبية التالية لمواجهة لاتسيو بسبب ذلك الشغب.

تلك العقوبة كانت معلقة منذ أكتوبر الماضي وقد أمر ويفا بتنفيذها بعد تكرار المخالفات من البافاريين، وهو ما يعني أن مباراة الذهاب في ربع النهائي حال تخطى بايرن منافسه الإيطالي ستكون في ألمانيا دون جماهيره.

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