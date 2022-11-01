حال انتهاء المشروع.. برشلونة يحدد بديل تشافي!

النادي الكتالوني لديه بديل مستقبلي

يراقب برشلونة وضع مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا من أجل التوقيع مع المدرب البالغ من العمر 40 عامًا في المستقبل بعد نهاية فترة تشافي مع الفريق.

آرسنال يقوم ببداية موسم استثنائية مع أرتيتا الذي فاز مع الفريق بعشرة من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة حتى الآن بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

كما تأهل الجانرز إلى الدور الثاني في الدوري الأوروبي، كل هذا دفع برشلونة لوضع أرتيتا في الاعتبار وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني.

برشلونة معجب بالطريقة التي يلعب بها آرسنال تحت قيادة أرتيتا ويراه بديلًا مستقبليًا للفريق على دكة التدريب، سجل 30 هدفًا في 12 مباراة بالدوري ولا يتفوق عليه سوى مانشستر سيتي في هذا الرقم كما تلقى 11 هدفًا فقط من بداية الدوري.

لكن إذا أردنا المقارنة على الصعيد المحلي، فتشافي هيرنانديز تحلى ببداية موسم ممتازة أيضًا مع برشلونة، لم يتعثر إلا في لقاءين، أحدهما كان أمام الغريم التقليدي ريال مدريد والآخر تعادل مع رايو فاييكانو، فيما عدا ذلك فكل المباريات شهدت انتصار برشلونة، ولكن يبقى المعترك الأوروبي هو الأبرز مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وإمكانية ملاقاة آرسنال نفسه في الدور الثاني من الدوري الأوروبي.