حالة وحيدة تؤدي إلى رحيل تشافي عن برشلونة قبل نهاية الموسم!

النادي الكتالوني على صفيح ساخن..

لا توجد أي قوة تستطيع إقناع رئيس برشلونة جوان لابورتا بإقالة عاجلة للمدرب تشافي هيرنانديز، خصوصًا أن الأخير أعلن بنفسه موعد الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وفقًا لصحيفة "سبورت" لا يزال لابورتا واثقًا في رد فعل الفريق خلال المباريات القوية المقبلة، لكنه يريد تحقيق الهدف الأبرز للموسم وهو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل تناقص حظوظ الفريق في بطولة الدوري وفقدانه باقي الألقاب الأخرى.

لذلك تمثل مباراة سيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني عنق زجاجة هامًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، لأن بإمكانها إيصال الفريق الكتالوني إلى أعلى حالة نفسية ممكنة قبل مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، وكذلك يمكنها أن تنزل به إلى الحضيض تمامًا!.

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تعثر في بالايدوس وهزيمة في دييجو أرماندو مارادونا قد تجعل برشلونة يسدل الستار على كل شيء، وستكون حالة التوتر في قمتها.

"سبورت" تشير إلى أنه في حال حدوث ذلك، قد يلجأ لابورتا لإقناع تشافي بتبكير الرحيل وإعلان هذا بنفسه، لكن لو رفض تشافي ذلك فلا توجد قوة تستطيع جعله يرحل قبل نهاية الموسم.