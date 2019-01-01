حالة من الغضب داخل برشلونة بسبب دي ليخت

مستقبل اللاعب يظل محل شكوك كبيرة حتى الآن

تسود حالة من الغضب داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام.

مستقبل دي ليخت يظل محل شكوك كبيرة في الفترة الأخيرة، بعدما كان قريباً من الانضمام لبرشلونة.

صاحب الـ19 عاماً لن يستمر مع أياكس، ويبحث عن فرصة جديدة بأحد الأندية الكبرى، وسط اهتمام مكثف بضمه.

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أندية باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس، جميعها تحاول الظفر بالموهبة الهولندية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت غضب برشلونة من الطريقة التي يتعامل بها دي ليخت معهم، ومراوغته في الموافقة على شروط الانتقال.

برشلونة يؤمن أنه كان الطرف صاحب الحظوظ الأوفر لضم اللاعب، ولكن وكيل أعماله مينو رايولا يحرص على تأخير الصفقة.

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وهو ما قد يدفع النادي الإسباني للتخلي تماماً عن فكرة التعاقد مع الهولندي، والبحث عن أهداف أخرى لتدعيم دفاعه.

الأمر الذي يمنح باريس سان جيرمان الأفضلية للحصول على خدمات دي ليخت، نظراً لتفوقه من الناحية المالية على جميع المنافسين.