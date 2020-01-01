حالة من الإحباط في برشلونة بسبب ميسي

اهتمام كبير من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني

حالة من الإحباط تسود داخل غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، بسبب الجدل المستمر حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عقد ميسي مع برشلونة الصيف القادم، وسط تكهنات كبيرة حول مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي، بوجود اهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بضمه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن غضب بعض اللاعبين في برشلونة، بسبب تركيز الجميع على مستقبل ميسي وتجاهل باقي عناصر الفريق.

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وأشارت إلى أن نجوم الفريق يشعرون بأنهم لا يحصلون على القدر الكافي من الاحترام لدى إدارة النادي الكتالوني الحالية.

وأوضحت أنهم يشعرون أيضًا بعدم التقدير من ميسي نفسه، بوجود حالة كبيرة من الحساسية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

النتائج السيئة التي يمر بها برشلونة مع المدرب رونالد كومان، تجعل الأمور أكثر صعوبة في ظل عدم الاستقرار الذي يعاني منه النادي قبل الانتخابات الرئاسية في يناير القادم.

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رونالدو : ميسي ليس منافسًا لي ولن أتحدث عن التحكيم

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 33 سنة، سجل 7 أهداف وصنع 4 في 14 مباراة لعبها مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.