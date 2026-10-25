حالة فينسنت كومباني.. رسالة واضحة لكل من يزور مدرب بايرن ميونخ في المستشفى!

ا زال من غير الواضح ما إذا كان فينسنت كومباني سيتابع مباراة فريقه خارج أرضه أمام إس سي فرايبورج، صاحب المركز الثاني، في الجولة السابعة من الدوري الألماني من المستشفى. فمدرب بايرن ميونخ يخضع هناك لفحوصات دقيقة بعد انهياره يوم الجمعة.

وقال المدرب المساعد آرون دانكس، الذي يحل محل كومباني على خط التماس حتى عودته، قبل مباراة بايرن خارج أرضه أمام إس سي فرايبورج: «المؤشرات إيجابية جداً في الوقت الحالي. حالته مستقرة ويشعر بأنه بخير. تحسّن قليلاً. يجري إخضاعه لمزيد من الفحوصات، لكن المؤشرات الأولية إيجابية جداً».

في الوقت الراهن، يريد المسؤولون في بطل ألمانيا القياسي أن يفكّر كومباني في كرة القدم بأقل قدر ممكن.

وبحسب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في BILD والمراسل المخضرم لشؤون بايرن، فقد أصدر النادي تعليمات صريحة لكل من يزور كومباني بعدم التحدث معه عن كرة القدم. إذ يريدون منه أن يركّز فقط على تعافيه، وأن تبقى الأحاديث شخصية لا متعلقة بالعمل.

ويوم السبت، كان الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أولي هونيس من بين من زاروا كومباني. وقد أحضر معه كيساً من المأكولات من متجر الأطعمة الفاخرة في ميونخ فاينكوست كيفر. وقال دانكس أيضاً إنه تحدث مع كومباني هاتفياً عن أمور شخصية بحتة فقط.

تقارير: اللاعبون والطاقم الفني كانوا قلقين على كومباني منذ فترة

وأشار تقرير آخر لأكبر صحيفة يومية في ألمانيا يوم السبت إلى أن لاعبي وطاقم بايرن ميونخ باتوا قلقين بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بشأن أسلوب عمل المدرب والتوازن بين عمله وحياته. وبحسب التقرير، فإن كومباني كان يعمل أكثر من اللازم، ويحتسي كثيراً من القهوة، ويمارس القليل جداً من الرياضة، ويتحمّل عدداً كبيراً من المهام.

كما أن البلجيكي كان قد حضّر وأشرف على مباريات دوري أبطال أوروبا الأخيرة ومباراة الدوري الألماني أمام آر بي لايبزيج، رغم إصابته بفيروس عنيد و«شديد»، على حد وصف كومباني نفسه.

وقال المدرب المساعد آرون دانكس، الذي حلّ محل كومباني في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الماضي: «ليس من السهل حقاً إقناع فينسنت بالراحة». وسيحل دانكس أيضاً محل كومباني على مقاعد بدلاء بايرن حتى إشعار آخر.

وقال كومباني بنفسه : «كمدرب، تريد دائماً أن تفعل كل شيء وأن تعتني بكل شيء. أصبت بفيروس شديد إلى حد ما. وبالطبع لم أستمع إلى جسدي». وأضاف: «ثم، في مرحلة ما، قال لي جسدي: ‘توقّف الآن يا فتى!’ لكنني بالطبع أشعر بتحسن، وإلا لما كنت هنا». وبعد يومين، انهار كومباني. وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية في بايرن، إن عودته إلى مقاعد البدلاء قد تستغرق أسابيع.

كم يطلب كومباني من نفسه؟

تعكس هذه الكلمات أسلوب عمل المدافع العالمي السابق. فحتى عندما كان لاعباً، كان كومباني يدفع جسده إلى أقصى الحدود بلا هوادة. لعب وهو مصاب، ولم يتهاون أيضاً بعد الإصابات الخطيرة، إذ كان يعود إلى الملعب بأسرع ما يمكن مرة تلو الأخرى. وقال والده بيير كومباني لمجلة Der Spiegel الإخبارية ضمن ملف موسّع عن مدرب بايرن إن كومباني يقضي ما يصل إلى 14 ساعة في مركز تدريب بايرن. وقال بيير كومباني لصحيفة BILD إن ابنه يعمل ما يصل إلى 18 ساعة ولا يرى أبناءه الثلاثة إلا قليلاً خلال الأسبوع.

كما قال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية في بايرن ميونخ، يوم السبت إن كومباني «شخصية مذهلة، وعامل لا يُصدَّق يتجاوز حتى ذلك الحد». وقد قصد بذلك المديح. وأضاف أن هذا «فُقد إلى حد ما في مجتمعنا، لكن ما زال هناك أشخاص من هذا النوع يقولون: ‘أريد أن أمضي قدماً، أريد أن أنجز الأمور’».

ويعزو كومباني أسلوب عمله إلى خلفيته كمهاجر، ويعتقد أن عليه أن يعمل ضعف ما يعمله الجميع. ومما هو معروف، فإنه طلب الآن من نفسه أكثر مما ينبغي. والهدف من تعليمات رؤسائه للزوار بعدم التحدث عن كرة القدم هو منحه فرصة للراحة.



