تسير التحضيرات لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وسط أجواء صاخبة. وتُظهر لقطات من Carrusel Deportivo مساء الأربعاء أن حافلة فريق الضيوف القادم من مدريد تعرّضت لصافرات استهجان شديدة عند وصولها إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وبحسب التقارير، تحطمت نافذتان من حافلة أتلتيكو، تحديدًا من الجهة التي كان المدرب دييغو سيميوني جالسًا فيها. ولا يمكن تمييز ذلك بوضوح في اللقطات، إلا أنه يُسمع صوت دوي قوي يُرجّح أنه ناتج عن حجر تم رميه.

في مطلع مارس، تعرّضت حافلة أتلتيكو أيضًا لهجوم بالحجارة من ألتراس برشلونة الغاضبين. وحدث ذلك قبيل نصف النهائي بين العملاقين في كأس ملك إسبانيا.

وفاز أتلتيكو في ذهاب مسابقة الكأس بنتيجة كبيرة بلغت 4-0. وقدم برشلونة ردًا قويًا على أرضه، لكن الانتصار 3-0 لم يكن كافيًا لبلوغ المباراة النهائية لكأس الملك.

وسرعان ما خرج سيميوني بتعليق بعد الحادثة في وسائل الإعلام الإسبانية. وقال مدرب أتلتيكو: «المجتمع ما زال كما هو. لا نستطيع تغيير شيء. الأمر ليس استثناءً. هذا ما يحدث غالبًا عندما نأتي إلى برشلونة»، متحسرًا.

ويواجه برشلونة مساء الأربعاء أتلتيكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل. وكان الكتالونيون قد فازوا في نهاية الأسبوع الماضي في الليغا على فريق سيميوني بنتيجة 1-2، بفضل روبرت ليفاندوفسكي الذي حسم اللقاء بهدف في الدقيقة 87.