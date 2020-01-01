حازم إمام: لعبت مباراة الترجي في السوبر الإفريقي مصابًا بالعضلة الضامة

حازم إمام يتحدث عن إصابته في السوبر الإفريقي

تحدث حازم إمام قائد الزمالك عن حقيقة إصابته في مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأبيض في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الزمالك قد خطف لقب السوبر الإفريقي من نظيره الترجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي في قطر.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية: "نعم لعبت لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي أشعر بألم في العضلة الضامة بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء".

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وتابع قائد الزمالك: "حصلت على حقنة قبل اللقاء من أجل تخفيف الإصابة ولكن بعد مرور 15 دقيقة عاودتني الألام مرة أخرى ولكنني تحاملت علي نفسي".

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وأردف إمام: "محمد عبدالغني قام بعمليات الإحماء عندما قمت بالشكوى من الإصابة في بداية اللقاء ولكنني حصلت على حقنة أخرى بين شوطي المباراة".

ويأتي تتويج الزمالك من أهم البطولات في الفترة الأخيرة بسبب صعوبتها أمام فريق قوي بالإضافة إلى التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعد أيام فقط.