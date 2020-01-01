حازم إمام: كنت أعاني من إصابة قوية.. والتتويج ببطولتين نتاج لمجهود كبير

الزمالك يتوج بالسوبر المصري على حساب الأهلي

تحدث حازم إمام قائد الزمالك، عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حازم إمام تحامل على نفسه وخاض لقاء الزمالك وهو غير مكتمل بدنيًا في اللقاء، ولكنه أصر على المشاركة وبالفعل تمكن من القيام بدوره.

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وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "أقدم التهنئة لجماهير الزمالك دائمًا داعمين لنا في جميع الأوقات، تعرضنا لإجهاد كبير خلال الفترة الأخيرة".

وتابع لاعب الزمالك: "لقاء الترجي التونسي أخذت الكثير من تركيزنا خلال الفترة الأخيرة، ومازال أمامنا لقائي الترجي، ومن الصعب خوض مواجهة الأهلي في الدوري المصري".

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وأردف إمام: "كنت أعاني من مياه على العضلة وخضعت لاختبار بدني خلال الساعات الأخيرة قبل المواجهة وبالفعل قمت تمكنت من المشاركة وأصريت على هذا بسبب الموقف الصعب الذي يتعرض لها الفريق".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.