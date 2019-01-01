حازم إمام: صلاح ليس "سوبرمان"

عضو الاتحاد يدافع عن نجم المنتب

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دافع حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق عن محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك عقب الإقصاء من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا المقامة في الديار المصرية.

وقال إمام عقب المباراة:"محمد صلاح ليس سوبرمان، يجب الاعتراف بأن التنوع الهجومي الذي يجده في ليفربول يختلف عن وضعية المنتخب المصري".

وأضاف:"لا يصح أن يكون اعتماد المنتخب بشكل كلي على محمد صلاح وتريزيجيه، لابد من وجود خيارات أخرى".

وكان المنتخب المصري قد غادر البطولة بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف سجله لورش في الدقيقة 85.