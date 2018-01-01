حازم إمام: صلاح استطاع أن ينسي جماهير ليفربول كوتينيو في عام

حازم إمام يتحدث عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أن ما يحققه محمد صلاح من أرقام مع فريقه ليفربول الإنجليزي، مفاجأة بالنسبة للجميع.

قال إمام خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "أي شيء يحققه صلاح هي مفاجأة بالنسبة لنا، لم نكن نتوقع أن ينجح بهذه الطريقة مع ليفربول،وصلاح أصبح ثاني لاعب يحصل على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي".

حازم إمام تابع "ما يفعله صلاح، لا أحد كان يتوقع منذ موسم بتحقيقه، منذ انضمامه إلى ليفربول، هو الوحيد الذي كان يثق في إمكانياته".

لاعب منتخب مصر السابق أردف "صلاح نضج بشكل كبير، وكلوب لا يريد أن يجهده خلال المباراة، وفي موسم واحد استطاع أن ينسي جماهير ليفربول كوتينيو".

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واستطرد قائلًا "تجديد الطموح هو سلاح محمد صلاح من أجل الاستمرار على المستوى الذي وصل له مع ليفربول حاليًا".

إمام الموهوبين أتم تصريحاته "من الأسباب الرئيسية في نجاح ليفربول هو محمد صلاح، وأتمنى له أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم".

محمد صلاح توج بلقب أفضل لاعب إفريقي عام 2018، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متفوقًا على ساديو ماني وتوماس بارتي.