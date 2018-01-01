حازم إمام للإسماعيلي: لا يوجد فريق يغيب عن الدوري مثلكم وأنظروا للأهلي

الإسماعيلي لم يلعب في الدوري المصري منذ 37 يوماً

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس لا تنعت ضد الإسماعيلي، في تحديد موعد مبارياته بالدوري المصري.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: "اتحاد الكرة ليس ضد أحد، ولكن الإسماعيلي لم يعلب في الدوري منذ 37 يوماً".

وواصل: "اندهشت عندما علمت بهذا، لا يوجد فريق في العالم لا يلعب طيلة هذه المدة، الأهلي مثلًا يلعب مباراة كل 4 أيام بعد نهاية مشواره الأفريقي".

وكان الإسماعيلي قد اعترض على موعد مباراته أمام المقاولون العرب، وهدد بالانسحاب وعدم خوض اللقاء، قبل أن تنحل الأزمة في اليوم التالي لها.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطتين عن بتروجيت صاحب المركز قبل الأخير والذي لعب 17 مباراة.