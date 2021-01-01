حارس يوفنتوس: رونالدو يسجل كل الركلات الحرة بالتدريبات وقد يرحل في هذه الحالة

الشكوك مستمرة حول مصير المهاجم البرتغالي

أكد كارلو بنسوليو الحارس الثالث ليوفنتوس، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمر مع الفريق الإيطالي إذا لم يحدث أي شيء غريب.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل رونالدو، بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

اللاعب يتبقى على عقده عام واحد فقط، ولا توجد محادثات حتى الآن من أجل توقيعه على عقد جديد، ولذلك قرر بنسوليو التعليق على مستقبل المهاجم المخضرم.

ماذا قال حارس يوفنتوس؟

صاحب الـ31 سنة قال لصحيفة "توتو سبورت":"نحن الآن لدينا أفضل لاعب في العالم وبعض المواهب الشابة، لذلك الفريق في حالة ممتازة هذه الفترة".

وأضاف:"لا أعلم هل سيبقى رونالدو أم لا ولكني أتمنى استمراره بسبب التأثير الكبير له على الفريق".

وتابع:"أمامه عام على نهاية عقده، وأريد رؤيته مع النادي لفترة أطول، أتوقع استمراره لو لم يحدث أي شيء غريب".

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واستكمل:"هناك بعض المواقف الطريفة التي حدثت وتسببت في صداقتي مع رونالدو، لم أتوقع دعوتي لحفل عيد ميلاد صديقته جورجينا ولم أصدق عندما أرسلت لي الدعوة ولكني كنت في غاية السعادة".

رونالدو سجل ركلة حرة واحدة من 72 لعبها مع يوفنتوس ومع ذلك قال بنسوليو:"في التدريبات جميع الكرات تدخل المرمى، لا أعلم لماذا لا يحدث ذلك في المباريات، ربما سوء حظ".

موقف رونالدو من التجديد

الفترة الأخيرة أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى رغبة المهاجم البرتغالي في العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

النادي الإسباني لم يتحرك حتى الآن من أجل استعادة لاعبه السابق، والموقف لا يزال غامضًا في الوقت الحالي بسبب عدم توقيع صاحب الـ36 سنة على عقد جديد.

ماذا قال يوفنتوس؟

بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس قال مؤخرًا في تصريحات صحفية:"رونالدو لا يمكن لمسه بالنسبة لي، لديه عقد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى معنا، سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف:"رونالدو أعطانا الكثير من الناحية الكروية على المستوى الفني، لقد سجل أكثر من 100 هدف في 120 مباراة وساعدنا في دوري أبطال أوروبا، وحققنا معه بعض الأهداف المذهلة بفضل موهبته الهائلة".

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إسهامات رونالدو هذا الموسم

النجم البرتغالي المخضرم لا يعيش فترة جيدة على المستوى الجماعي، بسبب موقف الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن إنتر المتصدر بـ10 نقاط كاملة، بالإضافة لخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الأمور مختلفة على الجانب الفردي، حيث نجح رونالدو في تسجيل 30 هدفًا في 34 مباراة لعبها مع يوفنتوس بكل البطولات هذا الموسم.