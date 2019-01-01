حارس نوريتش يتألق ويعادل رقم ستيكلنبيرج وإحصائية سلبية لثلاثي مانشستر يونايتد

الشوط الأول لمباراة مانشستر يونايتد ونوريتش شهدت ركلتي جزاء

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، إهدار ركلتي جزاء في الشوط من الشياطين الحمر، عن طريق راشفورد ومارسيال.

حارس نوريتش سيتي تمكن من التصدي لركتي جزاء الشياطين الحمر، ليصبح أول حارس في تاريخ البريميرليج يتصدى لركتي جزاء في مباراة واحدة بعد مارتن ستيكلنبيرج حارس إيفرتون أمام مانشستر سيتي في 2016.

وفي مانشستر يونايتد، أهدر الثلاثي بوجبا وراشفورد ومارسيال ركلات جزاء خلال موسم واحد، لأول مرة بعد موسم 2012/13 عندما أضاع الثلاثي روني وفان بيرسي وشيشاريتو أيضاً ركلات جزاء.

جدير بالذكر أن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الشياطين الحمر بهدفين دون رد عن طريق، ماكتومناي وراشفورد.