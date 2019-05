حارس مصر الأول صداع في رأس أجيري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن حيرة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي بسبب مركز حراسة المرمى.

ويستعد أجيري للكشف عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام على أرض الفراعنة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مركز حراسة المرمى مازال لم يستقر عليه أجيري بحيث تحديد الاسم الذي سيتواجد أساسيًا في التشكيل.

وأضافت التقارير أن أجيري مازال يفاضل بين محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز لاختيار أحداهما للتشكيل الأساسي.

وتأتي الحيرة بسبب كون محمد الشناوي حارسًا لمصر في كأس العالم الماضي في روسيا، بينما تأتي قناعة أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة بأحمد الشناوي كونه هو الحارس الأساسي للمنتخب في بطولة إفريقيا الماضية.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في البطولة حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

