النتائج المباشرة
الانتقالات

حارس مرمى بيرو يقترب من الدوري السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
بيدرو جاليسي
البيروفي جاليسي يقترب من الانضمام لأحد الأندية السعودية الكبرى

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اقترب البيروفي بيدرو جاليسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاليسي كان ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يكتب للصفقة النجاح.

وأشار موقع "ليبيرو" إلى أن جاليسي لاعب فريق فيراكروز المكسيكي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته في يناير.

اختيارات المحررين

الحارس البيروفي مرحب بالانتقال إلى الفريق السعودي، بعد أن وصل له عرضًا مغريًا من أحد أكبر الأندية.

ويتبقى فقط موافقة رئيس ناي فيراكروز المكسيكي، من أجل انتقال الحارس البيروفي إلى الدوري السعودي.

العديد من الأندية السعودية تسعى لتدعيم صفوفها بلاعبين محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الموضوع التالي:
ريال مدريد يثير قلق الجماهير بإصابة ماريانو دياز
الموضوع التالي:
الهلال يدرس استغلال تواجد الأرجنتيني جوميز في دبي والتعاقد معه
الموضوع التالي:
نادي إنبي: علي ماهر رفض انتقال حمدي فتحي للأهلي
الموضوع التالي:
مبابي يتفوق على زيدان في سباق شخصية العام بفرنسا
الموضوع التالي:
جول 25 - رشيد غزال: عام 2018 كان صعبًا بالنسبة لي وأتمنى التحسن مع ليستر
إغلاق