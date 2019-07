حارس مرمى السنغال رجلاً لمباراة تونس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيار ألفريد جومي حارس مرمى السنغال رجلاً لمباراة بلاده ضد تونس.

جاء ذلك عقب فوز السنغال على تونس بهدف نظيف في الوقت الإضافي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

وسجل الهدف المدافع التونسي ديلان برون في شباكه بالخطأ في الدقيقة 100.

#TotalAFCON2019

ALFRED GOMIS has been selected as the Total Man of the Match, well done! #SENTUN #FootballTogether pic.twitter.com/CKwj0rD5lQ