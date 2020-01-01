حارس ليفربول يكشف سر نجاح يورجن كلوب

أدريان حارس مرمى فريق ليفربول يشيد بالمدرب يورجن كلوب وبطرق تدريبه وتعامله مع نجوم فريقه.

أعرب اللاعب الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول عن سعادته الغامرة بالعمل تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أدريان وأكد خلالها أن كلوب يعد أكثر من مدرب يملك تكتيك عظيم وأن دوره مع ليفربول يتجاوز ذلك.

وقال أدريان: "الذي حققه يورجن كلوب هنا يعد أمرًا استثنائيًا، انظروا كيف هو حال الفريق في الدوري، العمل معه سهل لغاية ودومًا يضحك ومتفائل، هو مدرب يتعامل كأي فرد في النادي".

المزيد من الفرق

مفاجأة كبيرة في عقد كلوب مع ليفربول

وأضاف: "قربه لنا يجعلنا نؤمن بطرق التدريب الخاصة به، لقد أقنعنا بأساليبه وبحقيقة أن أي شيء يفكر فيه يتحقق على أرض الواقع بالفعل".

وأكمل: "غالبًا ما يقول لنا كلوب أننا سنواجه المشاكل في المباريات لذلك سيكون علينا التعامل معها كفريق، وأي خصم يستطيع أن يفاجئك بطريقة جديدة".

وأنهى تصريحاته: "تدريبات الفريق دائمًا ما تكون شديدة فكلوب يقوم بعمله بكل شغف وهذا بالتحديد ما نكرره في المباريات، هو ليس مجرد مدير فني من الأفضل في العالم لكنه شخص عظيم أيضًا ويتعامل مع الفريق بطريقة مذهلة ويكون دومًا داعمًا لنا في كل الحالات".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة متفوقًا على صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بـ22 نقطة.