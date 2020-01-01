حارس ليفربول السابق: يمكن بيع صلاح لريال مدريد إذا كان السعر مناسبًا

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول للانضمام إلى ريال مدريد؟

أكد ديفيد جيمس حارس مرمى ليفربول والمنتخب الإنجليزي سابقًا أن النجم المصري محمد صلاح يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكتيبة الريدز بقيادة يورجن كلوب.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة أمس والتي انتصر فيها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ليستر سيتي بسبب إصابته بفيروس كورونا في معسكر المنتخب المصري.

وعقب المباراة التي لعب فيها ليفربول بشكل جيد أكد ديفيد جيمس أن محمد صلاح ليس لا غنى عنه في الفريق كما يقال، مؤكدًا أن الفريق يؤدي بشكل أفضل بدونه.

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وقال جيمس: "إذا وصل عرض مناسب لمحمد صلاح من ريال مدريد فإن ليفربول من الممكن أن يقوم ببيعه وهذا منطق للتعامل مع أي لاعب، السعر المناسب يجعل رحيله ممكنًا"

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وأضاف: "إذا ذهب صلاح إلى مانشستر سيتي، فلا أعتقد أن هذا سيكون عملًا جيدًا لليفربول. إذا ذهب إلى دوري مختلف ودولة مختلفة، فسيكون ذلك منطقيًا أكثر"

وتابع: "سيكون قرارًا صعبًا بكل تأكيد كونه اللاعب الذي يسجل الكثير من الأهداف في السنوات الأخيرة مع ليفربول، هو يشبه أجويرو بالنسبة لمانشستر سيتي على سبيل المثال"

وأردف: "بالنسبة لي لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح بشكل مطلق وهذا شيء جيد ليورجن كلوب. ومع ذلك، سيظل بحاجة إلى استبداله بلاعب آخر في حال تم بيعه"

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يذكر أن ليفربول قد تعاقد مع محمد صلاح في 2017 ومنذ ذلك الحين هو الهداف الأول للريدز بفارق كبير عن أي لاعب آخر، كما دخل في قائمة أفضل 10 هدافين في العقد بالنسبة للنادي الإنجليزي. .