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حارس فيورنتينا: أحب أرسنال منذ الصغر

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الفرنسي الشاب يقدم مستويات رائعة في الدوري الإيطالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يعد الحارس الفرنسي الشاب، ألبان لافون، واحدًا من أفضل الحراس الشباب في العالم بالوقت الحالي، ومن الواعدين والذي ينتظر العديد لهم مستقبل كبير.

ويلعب الفرنسي، البالغ 20 عامًا مع فيورنتينا، بعدما لعب للفريق الأول بتولوز منذ 2015.

ووفقاً لأكسبريس فإن أرسنال الإنجليزي من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الحارس الشاب، بعد إعلان التشيكي بتر تشيك اعتزاله بنهاية الموسم.

لافون رد على التقارير التي تربطه بأرسنال: "منذ أن كنت صغيرًا وأنا أحب أرسنال، بالطبع أفضل أن ألعب في نادٍ خمسة نجوم، لكن أريد أن أضع أقدامي على الأرض".

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وكان لاعب ليفربول السابق، ستيف نيكول، قد أكد أن أوناي إيمري، مدرب أرسنال، يسعى للقيام بالعديد في التغييرات في تشكيل أرسنال: "أنه سيقول الأسماء الجيدة للإدارة، عندما يغلق على نفسه الباب يتسائل ماذا سيقدم مع تلك الأسماء".

وودع أرسنال مسابقتي كأس الرابطة وكذلك كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد أمس الأول، ويستعد لخوض مواجهة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض الحارس الشاب، 18 مباراة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، سكنت شباكه 19، وحافظ على نظافتها في 6.

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