حارس فيتنام حزين من الخسارة ويعلق على تقنية الفيديو

فيتنام تفشل في تخطي عقبة اليابان

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الحارس الفيتنامي، فان لام دانج، أسفه للخروج من كأس آسيا 2019، بعد الخسارة من اليابان بهدف نظيف، في ربع نهائي المسابقة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، سجلها دوان في الشوط الثاني، بعدما ألغت تقنية الفيديو هدفًا في الشوط الأول للساموراي الياباني.

حارس فيتنام تحدث عقب نهاية اللقاء: "نشعر بالحزن لعدم التسجيل بعد الوصول للمرمى أكثر من مرة، أنتم تعلمون أن المنتخب الياباني لديه لاعبين على مستوى عالي جداً ويتحلون بقدر كبير من الصبر ونجحوا في التسجيل".

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وتابع: "حاولنا تفادي الأخطاء خاصة في الشوط الثاني، ليس لدي أي تعليق على تقنية الفيديو لأنها تجعل كرة القدم أفضل بدون أخطاء، وحتى في الشوط الأول تم إلغاء هدفاً لليابان".

رغم الخروج إلا أن جمهور @GoalAR اختار فان دوك لاعب فيتنام الأفضل في مباراة 🇻🇳🇯🇵👏#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/OLJo28GYqE — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وسعى المنتخب الفيتنامي للتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعدما عادل إنجاز 2007 بالوصول لربع النهائي.

ويلتقي المنتخب الياباني مع الفائز من مواجهة إيران ضد الصين في ثاني مباريات ربع النهائي، بأولى لقاءات المربع الذهبي.