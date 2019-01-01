حارس عمان لـ"جول": نحتاج للدعم الجماهيري للتأهل بكأس آسيا

فايز الرشيدي حارس عمان، يؤكد أن منتخب بلاده قادر على التأهل بكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفض فايز الرشيدي، حارس مرمى المنتخب العماني، التعليق على المستوى التحكيمي خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليابان في كأس أمم آسيا.

المنتخب العماني خسر من نظيره الياباني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

الرشيدي قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عقب المباراة: "لن أتحدث عن الأخطاء التحكيمية، فهناك مختصين بالتحكيم وقادرين على متابعة المباراة وكل شيء واضح". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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حارس عمان تابع: "طموحنا لم يكن المنافس على أفضل ثوالث، ولكن خسرنا المباراة الأولى بالرغم من أننا قدمنا أداء جيد".

فايز الرشيدي أردف: "بالرغم من تقديم مستوى رائع، ولكن هذا حال كرة القدم إذا لم تسجل تستقبل الأهداف وتخسر المباراة".

⏲️نهاية اللقاء

الساموراي الياباني يفوز على المنتخب العماني بهدف وحيد من ضربة جزاء ⚽️

فرصة التأهل للمنتخب العماني تزداد صعوبة 😑#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/PYFfN5Hv7j — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وتحدث حارس المنتخب العماني عن مستقبل منتخب بلاده في البطولة، حيث قال: "خسرنا بهدف من اليابان ومازالت البطولة في الملعب، وقادرين على تحقيق الفوز والتأهل في المباراة القادمة".

واختتم فايز الرشيدي تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير وكانوا هما رقم واحد في مباراة اليوم، وأتمنى مساندتهم في المباراة القادمة، وسنسعى لتحقيق الانتصار خلال اللقاء المقبل".

ويلعب المنتخب العماني أمام نظيره التركمنستاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى لتحقيق الانتصار، على أمل الصعود ضمن أفضل ثوالث.