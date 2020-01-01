حارس عالمي ومدافع ياباني .. النصر يدرس تدعيمات الموسم المقبل

النصر يجتمع مع فيتوريا لحسم تدعيمات الموسم المقبل.

قررت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة، والبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، من أجل دراسة ملفات الفريق تلبية كل متطلباته، استعدادًا للموسم الجديد.

ويشهد الدوري السعودي حاليًا توقفًا، بعد قرار وزارة الرياضة، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية، إلى أن هناك تقارير إعلامية تؤكد على أن نادي النصر مهتم بالمدافع الياباني مايا يوشيدا، من أجل التعاقد معه بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز.

المزيد من الفرق

إدارة النصر تسعى للحصول على خدمات مايا يوشيدا، بناءً على طلب من المدرب البرتغالي فيتوريا، الذي يسعى لتدعيم دفاع الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

مفاجآت في اختيارات حمدالله للأفضل في الدوري السعودي

وفشلت المفاوضات بين نادي النصر والمدافع الياباني يوشيدا خلال الموسم الماضي، لتتجدد الرغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتدرس إدارة النصر حاليًا، التعاقد مع حارس مرمى عالمي للموسم المقبل، وذلك في حالة توفرت مصادر الدعم، وموافقة مدرب الفريق.

يذكر أن نادي النصر بدأ في تخفيض رواتب لاعبيه، حيث وافق النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط، على تخفيض عقديهما إلى 50% بعد طلب الإدارة.