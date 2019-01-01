حارس ريال مدريد السابق مهدد بالإيقاف 12 مباراة بسبب العنصرية

الواقعة تعود لشهر سبتمبر الماضي بمواجهة تشارلتون وليدز يونايتد

أصبح كيكو كاسيا حارس ليدز يونايتد، مهدداً بالإيقاف لمدة 12 مباراة، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية لجوناثان ليكو مهاجم نادي تشارلتون.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيقاً مع حارس ريال مدريد السابق، بعد الواقعة التي أثارت حالة من الجدل بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

القضية تعود لسبتمبر الماضي في المواجهة التي انتهت بفوز تشارلتون 1/0، حيث قام كاسيا بتوجيه ألفاظ عنصرية تجاه المهاجم المعار من ويست بروميش.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن صاحب الـ33 سنة سيتم إيقافه لفترة تتراوح من 8 مباريات إلى 12 بسبب هذا التصرف.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي يوم الأربعاء القادم، بعد ثبوت التهمة بشكل قاطع على الحارس الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما تمكن الحكم جون بروكس الذي أدار من المباراة، من ملاحظة الواقعة وكتابتها بتقريره الذي أرسله للاتحاد الإنجليزي.