حارس بولندا: بهذه الطريقة تصديت لركلة سالم الدوسري

كيف تصدى حارس بولندا لركلة الجزاء السعودية؟

كشف فويتشيك شتشيسني؛ حارس مرمى منتخب بولندا، عن الطريقة التي اعتمد عليها في خلال تصديه لركلة الجزاء التي سددها سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي، خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في كأس العالم 2022.

وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء خلال مواجهة بولندا، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الأوروبي بهدف دون رد، وسددها سالم الدوسري ولكن شتشيسني تصدى لها ببراعة.

الحارس البولندي قال خلال تصريحات لصحيفة "فاكت" البولندية: "كنت أعلم طريقة تسديد سالم الدوسري في ركلات الجزاء، والأمر كله يتعلق بتحليل فكر اللاعب مسدد الركلة".

وتابع: "أعلم أن سالم الدوسري كان ينتظر تحركي، ثم يسدد في الزاوية عكس الحركة، ولذلك خدعته بخطوتي نحو الزاوية اليسرى، ثم رميت نفسي بالزاوية الأخرى، وتمكنت من صد الكرة".

وقال خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عقب المباراة: "كنا نشعر بالأمان، كان منتخب السعودية خطير علينا ولكننا قررنا الدفاع بالعمق وترك الكرة لهم".

وأضاف: "اعتمدنا على الهجمات المرتدة من أجل تسجيل الأهداف، وهذا ما نجحنا فيه بالفعل".

وخسر منتخب السعودية على يد بولندا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ليدخل الأخضر مباراته أمام المكسيك وهو يبحث عن الانتصار من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16.