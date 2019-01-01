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حارس برايتون: أشكر الله أن هازارد رحل

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Getty Images
الحارس الأسترالي مات راين لاعب فريق برايتون هوف ألبيون يؤكد على سعادته لرحيل هازارد عن الدوري الإنجليزي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب الحارس الأسترالي مات راين لاعب فريق برايتون هوف ألبيون عن سعادته لرحيل البلجيكي إيدن هازارد عن صفوف تشيلسي والدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راين وأعرب فيها عن ارتياح كبير للتخلص من إزعاج هازارد له خلال السنوات الماضية.

وقال راين: "أعتقد أنه خلال أربع مواجهات قابلت فيها هازارد أنني لم يسبق لي أن تصديت ولو لكرة واحدة قام هازارد بتسديدها علي".

وأضاف: "هازارد كان يسدد الكرة فيخرجها الدفاع أو تخرج لخارج المرمى أو تدخل وتسجل كهدف، الأمر مزعج حقًا".

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وأكمل: "أشكر الله أنه رحل عن تشيلسي والدوري الإنجليزي، رغم ذلك أتمنى مواجهته وإيقافه في وقت ما، هذا هو التحدي الخاص بي".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انتقل لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 130 مليون يورو بنهاية الموسم المنصرم.

 

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