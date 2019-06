حارس اليابان: التعادل مع أوروجواي انتصار لنا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد حارس مرمى منتخب اليابان، إيجي كواشيما، أنّ التعادل مع أوروجواي في كوبا أمريكا بمثابة انتصار للساموراي.

أوروجواي تعادل مع اليابان بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

وقال جودين في تصريحات عقب المباراة: "بطبيعة الحال ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة الأولى وحاولنا التصحيح واجتهدنا اليوم أمام أوروجواي ولكن لم نخرج بالفوز".

وتابع: "كنا نعرف صعوبة مواجهة أورواجواي ولذلك لعبنا بروح كبيرة بحثًا عن الفوز".

واختتم: "أعتقد أن منتخب اليابان لعب مباراة جيدة وفزنا بنقطة هامة قد تمنحنا فرصة للتواجد في ربع النهائي".

جدير بالذكر أنّ منتخب أوروجواي انتصر برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى.

