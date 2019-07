حارس السنغال يعتبر تصديه لركلة ساسي نقطة تحول المباراة

أعرب الفريد جوميز حارس مرمى السنغال عن سعادته بالتأهل للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2019 عقب الفوز على تونس بهدف نظيف.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"أتمنى يكون الشعب السنغالي يكون فخور بمنتخب بلاده. تفصلنا مباراة واحدة عن التتويج باللقب".

وأشار الحارس إلى كون ركلة الجزاء التي تصدى لها كانت نقطة تحول للمباراة وأبقت على حظوظ أسود التيرانجا في الصعود للمباراة النهائية.

واختتم جوميز بقوله أن حراس السنغال يكملمون بعضهم البعض وسيستعدون جيدا من أجل المباراة النهائية.

#TotalAFCON2019

ALFRED GOMIS has been selected as the Total Man of the Match, well done!#SENTUN #FootballTogether pic.twitter.com/CKwj0rD5lQ