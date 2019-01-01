حارس السد يعود لتدريباته قبل مواجهة أهلي جدة

سعد الدوسري يعود لتدريب السد القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شارك سعد الدوسري، حارس مرمى السد القطري، في تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا.

السد القطري سيواجه أهلي جدة السعودي، مساء يوم الأثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

مشاركة سعد الدوسري في التدريبات، ليعود لقائمة الفريق، بعد الغياب عن مباراة الغرافة الأخيرة، بكأس أمير قطر.

جماهير #التعاون تحتفل بالتتويج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.💫💫

(📸: @AltaawounFC ) pic.twitter.com/1YwFwktX9x — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

وكان سعد الدوسري يعاني من الإصابة التي تعافى منها، ليتمكن من العودة مرة أخرى إلى قائمة فريقه.

فريق السد واصل تدريباته مساء اليوم، دون الحصول على راحة عقب مباراة الغرافة التي أقيمت أمس.

السد كان قد حقق الفوز على الغرافة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر.