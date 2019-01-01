حارس الأهلي السابق: خطوة التعاقد مع برانكو مثالية

برانكو يقود الأهلي خلفًا لفوساتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أشاد عبد الهادي الحداد، حارس مرمى فريق الأهلي السعودي السابق، بخطوة تعاقد ناديه مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

الحداد قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "تعاقد الأهلي مع برانكو خطوة مثالية، لأنه يمتلك خبرات كبيرة في عالم كرة القدم، على دراية واسعة بالكرة السعودية والآسيوية".

حارس الأهلي السابق أشار إلى أنه تابع أداء برانكو مع الاتفاق وبيرسبوليس الإيراني، حيث شخصيته مميزة وطريقة لعبه ويمتلك قراءة فنية رائعة للمباريات.

أنمار الحائلي سيجتمع مع سييرا لمعرفة جميع احتياجات الفريق خلال الموسم 🐯 pic.twitter.com/kig2YWEwp1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 19, 2019

وتابع: "الأهلي عثر بالفعل على ضالته، وستكون صفقة رابحة جدًّا، خاصة في ظل عدم الاستقرار على مدرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

واختتم الحداد تصريحاته مطالبًا من الجماهير بالصبر على برانكو، لكي يستطيع تجهيز فريق قوي، خاصة وأن فريقه في حاجة إلى تدعيمات في العديد من المراكز.

الأهلي أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، ليتولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا للأوروجوياني خورخي فوساتي.