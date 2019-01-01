حارس اتحاد كلباء: الحصول على نقطة من العين أمرًا إيجابيًا

حارس مرمى اتحاد كلباء يتحدث عن التعادل مع العين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى جمال عبد الله، حارس مرمى فريق اتحاد كلباء، رضاه عن تعادل فريقه أمام نظيره العين، ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

وقال حارس مرمى اتحاد كلباء خلال تصريحات تليفزيونية: "هي نتيجة إيجابية والجميع قام بعمله، والجميع لعب بشكل جيد".

جمال عبد الله تابع: "احترمنا العين وربنا وفقنا وحصلنا على نقطة، والنتيجة إيجابية".

حارس اتحاد كلباء أردف: "هدفنا هو البقاء في دوري المحترفين، ونحترم جميع الفرق، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية".

واختتم عبد الله تصريحاته موجهًا الشكر إلى زملائه اللاعبين والإدارة والجماهير على الدعم.

اتحاد كلباء تعادل إيجابيًا مع العين بهدفين لمثلهما، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.