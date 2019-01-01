حارس إنجلترا: مواجهتي هولندا وسويسرا أهم من تصفيات اليورو

أطلق حامي عرين المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد العنان لنفسه، بعد الفوز على سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة المستحدثة دوري الأمم الأوروبية.

وانحنى منتخب الأسود الثلاثة في مباراة نصف النهائي على يد الطواحين الهولندية بنتيجة 3-1، وأيضًا في مباراة شاقة امتدت حتى الدقيقة 120، قبل أن يُصحح أوضاعه بالفوز على سويسرا بركلات الجزاء، وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بأسوأ نتيجة في عالم كرة القدم.

وبعد المباراة قال حارس إيفرتون لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "كانت مباراة صعبة ويبدو لي أننا أظهرنا شخصيتنا بعد لعب 120 دقيقة يوم الخميس و120 دقيقة أخرى اليوم، وهذه ستكون طريقتنا للعودة".

🔴⚪️ المنتخب الإنجليزي يحقق المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب المنتخب السويسري



▪️المباراة انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي فاز فيها الإنجليز بنتيجة 6/5 pic.twitter.com/Rhb1phX42i — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وعن إنجازه غير المسبوق بتسجيل ركلة الجزاء الخامسة، ليصبح أول حارس إنجليزي يسدد ركلة جزاء وينفذها بنجاح في مباراة رسمية، قال "كنت متوترًا بعض الشيء قبل تنفيذ الركلة، لكني لا أكون كذلك عندما أقوم بالتصدي لها".

وأضاف "إننا نتدرب عليها دومًا ويبدو لي أنني أستطيع التسجيل، لكني لم أتحصل على ركلة واحدة في مباراة حقيقية، بعد خروج هاري كين، لم أكن أعرف ترتيبي، لكن هذا ما تُحضر له، الأمر يتعلق بالروتين والتأكيد من أن كل شيء يسير كما هو مُخطط له".



وختم "مباراة الخميس كانت فرصة رائعة للتعلم، وأعتقد أننا كنا بحاجة للظهور بشكل أفضل وتحقيق الهدف التالي، لكن يمكنك الاستفادة من الهزائم، وبالنسبة أعتقد أن هاتين المباراتين كانتا أكثر أهمية من لعب مباريات التصفيات المؤهلة لليورو".